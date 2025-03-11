السلطات الباكستانية تعلن حالة الطوارئ بعد اختطاف قطار ركاب

إسلام آباد- (د ب أ)

أطلق المسلحون النيران على قطار بجنوب غرب باكستان اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل السائق، واحتجاز المسلحين للمئات من الركاب كرهائن، مما دفع السلطات للإعلان عن حالة الطوارئ في المنطقة، حسبما قال مسؤولون.

وكان القطار في طريقه إلى مدينة بيشاور من مدينة كويتا بإقليم بلوشستان المتاخم لإيران وأفغانستان، حسبما قال المتحدث باسم حكومة الإقليم شاهد ريند .

وأضاف "يبدو أنه هجوم إرهابي، ولكننا لا نعلم الوضع بعد".

وقال جيش تحرير بلوشستان، الذي يعد جماعة منفصلة تقود التمرد في المنطقة، إن مقاتليها قتلوا السائق وستة جنود على الأقل واحتجزوا مئات الركاب كرهائن.

ولم يتسن التأكد من هذا التصريح بصورة مستقلة، ولكن ما لا يقل عن مسؤولين قالا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه تم إرسال طائرات مروحية وطائرات حربية وتعزيزات إلى المنطقة، كما يجرى الإعداد للقيام بعملية.

وهدد جيش بلوشستان بإعدام الركاب في حال تم شن العملية.

وقال محمد شريف المسؤول بالسكك الحديدية الباكستانية إن القطار غادر مدينة كويتا في الصباح، واعترضه المسلحون في وقت الظهيرة (0700 بتوقيت جرينتش) في منطقة سيبي.





