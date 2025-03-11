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القبض على 4 أشخاص لارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين في الساحل السوري

02:27 م الثلاثاء 11 مارس 2025

وزارة الداخلية السورية

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دمشق- ( د ب أ)

ألقت إدارة الأمن العام في وزارة الداخلية السورية القبض على أربعة أشخاص، بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي بإحدى قرى الساحل.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحويل المقبوض عليهم للقضاء العسكري المختص لينالوا جزاءهم.

وشهدت طرطوس واللاذقية الواقعتان على الساحل السوري معارك منذ يوم الخميس الماضي إثر هجوم مجموعات مرتبطة بالنظام السابق.

وأعلنت تلك المجموعات في بيان أنها تريد "تحرير" سوريا من القيادة الحالية، وأسفرت المواجهات بين الجانبين عن سقوط مئات القتلى والجرحى من الجانبين.

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وزارة الداخلية السورية انتهاكات طرطوس اللاذقية
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