حماس: إغلاق المعابر يشكل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

وكالات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الاحتلال يواصل إغلاق معابر قطاع غزة بشكل كامل ما يزيد من معاناة أكثر من مليوني فلسطيني.

وقالت الحركة، إن إغلاق المعابر يشكل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على تسهيل دخول المساعدات دون قيود.

وأشارت إلى أن إغلاق المعابر ومنع دخول الآليات الثقيلة يعرقلان جهود انتشال الجثامين وأعمال الترميم والإعمار في قطاع غزة.

وطالبت حماس الوسطاء بالضغط على الاحتلال للالتزام بتعهداته وفتح المعابر وإنهاء سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.

وأدانت الحركة استخدام المساعدات ورقة ابتزاز سياسي، مؤكدة أن هذه السياسات العدوانية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني.