حماس: ندعو الجامعة العربية لتفعيل قرارات قمة 4 مارس وكسر الحصار عن غزة

وكالات

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، إن أهالي قطاع غزة يعيشون بوادر مجاعة مع استمرار منع الاحتلال إدخال المواد الغذائية لليوم العاشر.

ودعا قاسم، الجامعة العربية لتفعيل قرارات القمة الأخيرة بكسر الحصار عن غزة ومنع الاحتلال من تجويع أهالي القطاع.

واستضافت مصر في يوم 4 مارس الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، قمة عربية غير عادية بشأن القضية الفلسطينية، واعتمدت القمة الخطة التي قدمتها القاهرة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وتتزايد التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية وشيكة نتيجة منع إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، فضلًا عن قطع الكهرباء وإمداد الوقود إلى القطاع.