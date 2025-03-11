الكويت: دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في سوريا خطوة في إعادة بناء الدولة

الكويت- (د ب أ)

أعربت الكويت، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بالاتفاق القاضي بدمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية باعتباره خطوة هامة ضمن الجهود لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها وتعزيز الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية.

وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة الكويت الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.

كان وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا أعلن أمس الاثنين استمرار الدعم والمساعدات الكويتية لسوريا ولبنان، مشيراً إلى وجود خطة خليجية لتكون شاملة للمساعدات وفق احتياجاتهم التي ستزودنا بها السلطات السورية واللبنانية .

وجدد اليحيا تأكيده قرب تسمية قائم بالأعمال بسفارة الكويت في سوريا والسفير الكويتي في لبنان، نافياً تحديد أسماء معينة لشغل هذه المناصب حتى الآن.