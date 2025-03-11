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مصدر مقرب من زيلينسكي: نقترح خلال المحادثات مع أمريكا هدنة جزئية للحرب

12:47 م الثلاثاء 11 مارس 2025

فولوديمير زيلينسكي

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وكالات


نقلت شبكة "إيه بي سي" عن مصدر مقرب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، قوله إن أوكرانيا ستقترح وقف إطلاق نار جزئيًا يمكن مراقبته في محادثاتها مع الولايات المتحدة، مضيفًا " ثم نرى كيف سيرد الروس".


وذكر المصدر، أن وقف إطلاق النار الجزئي سيشمل الضربات الجوية بعيدة المدى والهجمات في البحر، مشيرًا إلى أنه لا يزال الإطار الزمني للهدنة غير واضح.


وانطلقت، اليوم الثلاثاء، المحادثات عالية المخاطر بين أوكرانيا والولايات المتحدة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

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فولوديمير زيلنسكي الرئيس الأوكراني أوكرانيا الولايات المتحدة
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