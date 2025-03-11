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الاتحاد الأوروبي: إنشاء الدعم السريع لحكومة موازية يهدد بتقسيم السودان

12:37 م الثلاثاء 11 مارس 2025

الاتحاد الأوروبي

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وكالات

جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بوحدة السودان وسلامة أراضيه وسيادة الشعب السوداني.

وقالت المتحدثة الرئيسية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، أنيتا هيبر، في بيان اليوم الثلاثاء، إن خطط الدعم السريع لإنشاء حكومة موازية تهدد بتقسيم البلاد وتعرض التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني بشأن عملية سودانية شاملة تقود إلى استعادة الحكم المدني، إلى الخطر.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يواصل فرض قيود على الأشخاص أو الكيانات التي تقوض جهود استئناف الانتقال السياسي في السودان.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت قوات الدعم السريع اكتمال الاستعدادات لتشكيل "حكومة سلام ووحدة" في مناطق سيطرتها، مشيرة إلى أن تلك الحكومة ستقوم بتقديم الخدمات لسكان تلك المناطق، بما في ذلك توفير ماكينات طباعة العملة والجوازات.

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الاتحاد الأوروبي السودان الشعب السوداني
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