السعودية: نأمل في نجاح الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم وشامل في أوكرانيا

الرياض- (د ب أ)

أعربت السعودية عن أملها في أن تتكلل بالنجاح الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل في أوكرانيا.

وانطلقت المباحثات الأمريكية الأوكرانية في مدينة جدة، غربي المملكة، اليوم الثلاثاء، وفق قناة الإخبارية السعودية التي بثت لقطات تظهر وصول الوفدين الأمريكي والأوكراني إلى مقر الاجتماع في جدة، وشروعهما في المحادثات.

وأشار بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية التي قام رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي للمملكة إلى استقباله من قبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس الأثنين في جدة، وعقدهما جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها أوجه العلاقات المميزة بين البلدين، وعبرا عن رغبتهما في تعزيزها في جميع المجالات. ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم.

ووفق البيان، "استعرض الجانبان الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل في أوكرانيا، وأعرب الجانب السعودي عن أمله في أن تتكلل تلك الجهود بالنجاح في إنهاء هذه الأزمة تماشياً مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام مبادئ السيادة والحدود المعترف بها دولياً، وبما يؤدي إلى إنهاء تداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار الدوليين، ووقف المعاناة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون، وتحقيق الأمن النووي والغذائي، وحماية البيئة، ونزع الألغام من الأراضي".

وعبر الجانب الأوكراني عن تقديره للجهود التي تبذلها المملكة في هذا الشأن، كما عبر عن شكره وامتنانه للمساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها المملكة لأوكرانيا.

وأشاد الطرفان بمتانة الروابط الاقتصادية وأهمية العمل المشترك لتنمية حجم التبادل التجاري، ورحبتا بإعادة إنشاء مجلس الأعمال السعودي الأوكراني المشترك خلال العام الحالي 2025م.

وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات الاستثمارية من خلال إنشاء شراكات استثمارية واقتصادية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للبلدين.