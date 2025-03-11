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انطلاق المحادثات الأوكرانية - الأمريكية في جدة

12:13 م الثلاثاء 11 مارس 2025

ماركو روبيو

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جدة- (أ ب)

انطلقت، اليوم الثلاثاء، المحادثات عالية المخاطر بين أوكرانيا والولايات المتحدة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ودخل الصحفيون القاعة لفترة قصيرة لرؤية الجانبين مع بداية الاجتماع في فندق فاخر بمدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر اليوم الثلاثاء.

وابتسم وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أمام الكاميرات، فيما جلس المسؤولون الأوكرانيون على الطاولة دون أي تعبيرات على وجوههم.

وكان وزير الخارجية السعودي حاضرا في المحادثات. وتم رفع الأعلام الأمريكية والسعودية والأوكرانية في الخلفية. ولم يرد المسؤولون على الأسئلة الموجهة بصوت صاخب.

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أوكرانيا الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية ماركو روبيو
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