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الكرملين: أمريكا ستبلغ روسيا بطريقة ما بنتائج الاجتماع مع أوكرانيا

12:01 م الثلاثاء 11 مارس 2025

الكرملين

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وكالات


أفاد مقر الرئاسة الروسية (الكرملين)، بأن الولايات المتحدة ستبلغ روسيا بطريقة ما بنتائج الاجتماع مع أوكرانيا في السعودية.


ومن المقرر أن يجتمع الوفدين الأمريكي والأوكراني، اليوم الثلاثاء، في السعودية لإجراء مباحثات بشأن الحرب في أوكرانيا.


وعلق الكرملين على الهجوم الأوكراني، قائلًا إن أوكرانيا تستهدف المباني السكنية على عكس روسيا التي تضرب أهدافًا عسكرية، وفق تعبيره.


وأشار إلى أن قوات الدفاع الجوي الروسي تصدت بشكل ممتاز لهجوم المسيرات الأوكرانية على منطقة موسكو.


ومن جانبها، قالت الخارجية الروسية، إن الهجوم الكثيف بالمسيرات يظهر عجز الأوكرانيين ما يجبرهم على توجيه ضربات ضد المدنيين.


وأضافت أن هجوم المسيرات الأوكرانية اليوم يؤكد أن القوات المسلحة الروسية لها تأثيرها في ساحة المعركة.


وأعلنت الدفاع الروسية، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت في ساعات صباح اليوم الثلاثاء، 337 طائرة مسيرة معادية خلال تصديها لأكبر هجوم شنته أوكرانيا على الأراضي الروسية منذ بدء العملية الخاصة، بحسب روسيا اليوم.

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