الكرملين: الاتهامات بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرومانية "غبية"

وكالات

علق مقر الرئاسة الروسية (الكرملين)، على الاتهامات التي وجهت لروسيا بشأن التدخل في العملية الانتخابية في رومانيا، واصفًا إياها بأنها "غبية".

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن أي انتخابات في رومانيا دون المرشح اليميني كالين جورجيسكو ستكون غير شرعية، لافتًا إلى أن عدم السماح لجورجيسكو بالمشاركة في الانتخابات يعد انتهاك لجميع المعايير الديمقراطية.

وكانت هيئة الانتخابات المركزية في رومانيا، قررت، أول أمس الأحد، منع المرشح اليميني كالين جورجيسكو، الموالي لروسيا، من الترشح في انتخابات الرئاسة التي ألغيت في ديسمبر الماضي وتقرر إعادتها في مايو المقبل.

وكان جورجيسكو، قد فاجأ الجميع بفوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الرومانية التي جرت في 24 نوفمبر الماضي.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن القرار لا يزال غير نهائي من الناحية القانونية، إذ يتوقع تقديم استئناف ضده القرار، وستتولى المحكمة الدستورية الفصل في هذا الاستئناف بحلول يوم الأربعاء.