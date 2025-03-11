واس: بن سلمان وزيلينسكي بحثا الجهود لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا

وكالات

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أشادا خلال اللقاء بينهما بقوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما رحبا بإعادة إنشاء مجلس الأعمال السعودي الأوكراني المشترك خلال العام الحالي 2025.

وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز العلاقات الاستثمارية من خلال إنشاء شراكات استثمارية واقتصادية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للبلدين، من بينها قطاع الطاقة، والصناعات الغذائية والبنى التحتية.

وذكرت "واس"، أن بن سلمان وزيلينسكي، بحثا آخر المستجدات والتطورات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها.

وأشارت إلى أن، الجانبان استعرضا الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل في أوكرانيا.

وأوضحت وكالة الأنباء، أن بن سلمان أعرب عن أمله في أن تؤدي تلك الجهود إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا وفقًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام مبادئ السيادة والحدود المعترف بها دوليًا.

ومن جانبه، عبر الرئيس الأوكراني عن تقديره للجهود التي تبذلها السعودية في هذا الشأن، كما عبر عن شكره وامتنانه للمساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها المملكة لأوكرانيا.

واستقبل الأمير محمد بن سلمان، أمس الإثنين، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قصر السلام بجدة، وعقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها أوجه العلاقات المميزة بين البلدين الصديقين، وفق "واس".