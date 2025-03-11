أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 887620 فردا منذ بداية الحرب

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 887 ألفا و620 فردا، بينهم 1300 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10303 دبابة، منها 11 دبابة أمس الاثنين، و21423 مركبة قتالية مدرعة، و24346 نظام مدفعية، و1313 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1103 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و28801 طائرات مسيرة، و3121 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و40205 من المركبات وخزانات الوقود، و3775 من وحدات المعدات الخاصة.