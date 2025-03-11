مسؤول أوكراني: الهجوم بالمسيرات على روسيا يجب أن يدفع بوتين للقبول بهدنة جوية

وكالات



نقلت وكالة فرانس برس للأنباء (أ ف ب)، عن مسؤول أوكراني قوله، إن الهجوم بالمسيرات الأوكرانية على روسيا يجب أن يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القبول بهدنة جوية.



وأعلنت الدفاع الروسية، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت في ساعات صباح اليوم الثلاثاء، 337 طائرة مسيرة معادية خلال تصديها لأكبر هجوم شنته أوكرانيا على الأراضي الروسية منذ بدء العملية الخاصة، بحسب روسيا اليوم.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كرر، يوم الجمعة الماضي، دعوته إلى هدنة في الجو والبحر في أوكرانيا، بعد ليلة من القصف الروسي المكثف لمنشآت طاقة عبر البلاد.



وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "الخطوات الأولى لإرساء سلام حقيقي يجب أن تكون إجبار المصدر الوحيد لهذه الحرب، أي روسيا، على إنهاء هذه الهجمات". ودعا إلى "وقف استخدام الصواريخ والمسيّرات البعيدة المدى".