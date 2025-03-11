رئيسة المفوضية الأوروبية: الإنفاق الدفاعي الروسي يتجاوز إنفاق أوروبا كلها

وكالات



قالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، إن الإنفاق الدفاعي الروسي يتجاوز إنفاق أوروبا كلها.



وأضافت دير لاين، "نحن بحاجة إلى تعزيز الدفاع الأوروبي فورًا بسبب الوضع في أوكرانيا"، مشيرة إلى أنه يمكن رصد نحو 800 مليار يورو ضمن خطة إعادة تسليح أوروبا.



وذكرت أن المجلس الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي وافق على خطة تشمل 150 مليارًا من القروض لتعزيز صناعات أوروبا الدفاعية، موضحة أن التكتل يسعى لحشد الموارد لتوفير قروض للدول الأعضاء لتعزيز إنفاقها الدفاعي.



وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية، "لدينا الموارد الاقتصادية والإرادة السياسية لردع أعدائنا"، محذرة من أن نطاق التهديدات يتسع يومًا بعد يوم وعلى أوروبا تعزيز صناعاتها الدفاعية.