إعلان

رئيسة المفوضية الأوروبية: الإنفاق الدفاعي الروسي يتجاوز إنفاق أوروبا كلها

10:59 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

أورزولا فون دير لاين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات


قالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، إن الإنفاق الدفاعي الروسي يتجاوز إنفاق أوروبا كلها.


وأضافت دير لاين، "نحن بحاجة إلى تعزيز الدفاع الأوروبي فورًا بسبب الوضع في أوكرانيا"، مشيرة إلى أنه يمكن رصد نحو 800 مليار يورو ضمن خطة إعادة تسليح أوروبا.


وذكرت أن المجلس الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي وافق على خطة تشمل 150 مليارًا من القروض لتعزيز صناعات أوروبا الدفاعية، موضحة أن التكتل يسعى لحشد الموارد لتوفير قروض للدول الأعضاء لتعزيز إنفاقها الدفاعي.


وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية، "لدينا الموارد الاقتصادية والإرادة السياسية لردع أعدائنا"، محذرة من أن نطاق التهديدات يتسع يومًا بعد يوم وعلى أوروبا تعزيز صناعاتها الدفاعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فون دير لاين أوروبا أوكرانيا الاتحاد الأوروبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

ظاهرتان فلكيتان فريدتان في منتصف وآواخر شهر رمضان.. تعرف عليهما