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المفوضية الأوروبية تقترح قواعد أكثر صرامة بالنسبة لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين

10:59 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

المفوضية الأوروبية

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ستراسبورج- (د ب أ)

من المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء قواعد أكثر صرامة بالنسبة لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.

ويهدف المقترح الجديد إلى جعل العملية أكثر كفاءة وزيادة عدد المهاجرين الذين يتم إعادتهم. ووفقا للمفوضية، فإنه فقط نحو خمس عدد الأشخاص الذين تصدر لهم أوامر بالعودة يعودون بالفعل إلى أوطانهم.

ويبقي معظم طالبي اللجوء المرفوضين في البلاد على الرغم من صدور قرار ضدهم لأن الدول التي قدموا منها ترفض استقبالهم أو لأن الإجراءات تستغرق وقتا طويلا.

ووفقا للمقترح، فإن قرارات الترحيل التي تصدرها دولة بالاتحاد الأوروبي تنطبق تلقائيا على جميع الدول الأخرى أعضاء الاتحاد.

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