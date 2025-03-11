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مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو لا يملك ترف الخلاف مع إدارة ترامب

10:58 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

ترامب

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وكالات

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجد نفسه في موقف حرج لا يسمح له بالدخول في خلاف مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط توتر متزايد بشأن مفاوضات تتعلق بقطاع غزة.

ووفقًا للمسؤولين، فإن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها ستيفن بولر، مبعوث ترامب لشؤون الرهائن، حول استعداد حركة حماس لنزع سلاحها، أثارت غضب إسرائيل. وأكدوا أن أي خلاف مع إدارة ترامب قد يهدد العلاقة مع المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، مما ينعكس سلبًا على قدرات الجيش الإسرائيلي في ظل استمرار العمليات العسكرية.

وأضافت المصادر أن نتنياهو يواجه ضغوطًا داخلية تمنعه من الاصطدام مع واشنطن، حيث يعتمد استقرار ائتلافه الحاكم على دعم الولايات المتحدة، خاصة في ظل الانقسامات السياسية الحادة داخل إسرائيل.

كما أشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن بولر كان يقدم عروضًا لحماس تتطلب من إسرائيل تقديم تنازلات مقابل أي اتفاق، وهو ما أثار استياء الحكومة الإسرائيلية، التي ترى في تلك العروض تحميلها أعباءً سياسية وأمنية لا يمكنها تحملها.

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