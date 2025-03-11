وزير الخارجية الأمريكي: اجتماع بولر مع حماس كان محاولة لإطلاق سراح بعض الأسرى



وكالات



نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قوله إن اجتماع المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون الأسرى في غزة آدم بولر، مع حركة حماس كان "محاولة لمرة واحدة لم تنجح" لإطلاق سراح بعض الأسرى.



وأجرت حركة حماس محادثات مباشرة مع المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بولر، الذي قال: "أعتقد أن بإمكاننا إطلاق سراح كل الأسرى وليس الأمريكيين فقط".



وكشف بولر، عن عرض حماس صفقة شاملة لإطلاق سراح الأسرى لديها، ونزع السلاح، وعدم التدخل في السياسة.



وخلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلي، قال بولر، إن حماس عرضت صفقة شاملة لإطلاق سراح الأسرى، ونزع سلاحها، وعدم التدخل في السياسة، مقابل وقف إطلاق نار لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.



وكان بولر قد ذكر أن الاجتماع مع مفاوضي حماس كان مفيدًا جدًا، كما أوضحت الحركة أنها تعاملت بإيجابية ومرونة كبيرة.