إعلان

وزير الخارجية الأمريكي: اجتماع بولر مع حماس كان محاولة لإطلاق سراح بعض الأسرى

10:56 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات


نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قوله إن اجتماع المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون الأسرى في غزة آدم بولر، مع حركة حماس كان "محاولة لمرة واحدة لم تنجح" لإطلاق سراح بعض الأسرى.


وأجرت حركة حماس محادثات مباشرة مع المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بولر، الذي قال: "أعتقد أن بإمكاننا إطلاق سراح كل الأسرى وليس الأمريكيين فقط".


وكشف بولر، عن عرض حماس صفقة شاملة لإطلاق سراح الأسرى لديها، ونزع السلاح، وعدم التدخل في السياسة.


وخلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلي، قال بولر، إن حماس عرضت صفقة شاملة لإطلاق سراح الأسرى، ونزع سلاحها، وعدم التدخل في السياسة، مقابل وقف إطلاق نار لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.


وكان بولر قد ذكر أن الاجتماع مع مفاوضي حماس كان مفيدًا جدًا، كما أوضحت الحركة أنها تعاملت بإيجابية ومرونة كبيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو آدم بولر حركة حماس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة