الناخبون في جرينلاند يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية اليوم

كوبنهاجن- (د ب أ)

يتوجه الناخبون في جرينلاند إلى صناديق الاقتراع، اليوم الثلاثاء، في ظل تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة.

ويحق لأكثر من 40 ألف ناخب مؤهل الإدلاء بأصواتهم، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش). ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة مساء، ومن المتوقع أن ظهور النتائج الأولية خلال الساعات الأولى من صباح يوم غد الأربعاء.

ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات على جميع مقاعد برلمان جرينلاد، الإقليم الدنماركي المستقل، والبالغ عددها 31 مقعدا.

ويشار إلى أن النقاش حول مستقبل جرينلاند، الذي أُطلق بعد إعلان ترامب عن رغبته في ضمها للولايات المتحدة، خيم على الحملة الانتخابية، حيث رفض السياسيون من جرينلاند والدنمارك المطالبات الأمريكية.

وبحسب استطلاع للرأي، هناك أقلية صغيرة فقط تؤيد أن تصير جرينلاند جزءا من الولايات المتحدة.