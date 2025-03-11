زيلينسكي: محادثات جدة ستركز على الضمانات الأمنية

الرياض- (د ب أ)

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المحادثات مع الولايات المتحدة في جدة غرب السعودية اليوم الثلاثاء ستكون بناءة.

وأشار إلى أن المحادثات مع أمريكا في جدة ستركز على الضمانات الأمنية، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام السعودية اليوم الثلاثاء.

كما قدم زيلينسكي شكره للسعودية على الجهود التي تبذلها ودورها المحوري في المنطقة والعالم.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، الرئيس الأوكراني حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) الثلاثاء.

وعقد ولي العهد والرئيس الأوكراني جلسة مباحثات رسمية.

وجرى خلال الجلسة استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية، وأكد ولي العهد السعودي حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام.

فيما عبر الرئيس الأوكراني عن الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها المملكة، منوها بالدور المحوري للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.