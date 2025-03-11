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زيلينسكي يقترح تبادل الأسرى عشية محادثات السلام مع واشنطن بالسعودية

10:45 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

فولوديمير زيلينسكي

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جدة- (د ب أ)

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإفراج عن الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين إلى وطنهم عشية المحادثات مع الولايات المتحدة في السعودية بشأن اتفاق سلام محتمل بين بلاده وروسيا.

وقال زيلينسكي على منصة "إكس" بعد لقائه ولي العهد السعودي ، الأمير محمد بن سلمان، إن هذه الخطوة "يمكن أن تصبح خطوة رئيسية في بناء الثقة في الجهود الدبلوماسية".

وأضاف زيلينسكي أن "جزءا كبيرا من النقاش خُصص لصيغ ضمانات الأمن".

وتتهم الحكومة الأوكرانية روسيا باختطاف آلاف الأطفال منذ أن شنت موسكو حربها الشاملة ضد أوكرانيا في فبراير 2022.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت قبل عامين مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متهمة إياه بخطف أطفال أوكرانيين من الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا إلى داخل الأراضي الروسية، بينما تصف موسكو هذه الحوادث بأنها عمليات إجلاء.

يُذكر أن التواصل بشأن تبادل الأسرى هو القناة الوحيدة المتبقية للحوار بين كييف وموسكو، حيث تبادل الطرفان المتحاربان بالفعل آلاف الأسرى في عدة عمليات، لكن لا تزال أعداد الأسرى لدى كلا الطرفين غير واضحة.

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