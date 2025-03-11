السعودية تؤكد رفضها الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني

الرياض- (د ب أ)

أعربت السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها بـ "أشد العبارات ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية أساليب العقاب الجماعي على الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بقطع الكهرباء عن القطاع".

وجددت السعودية، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم وأوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، "رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني".

وشددت المملكة على مطالبتها للمجتمع الدولي لـ "اتخاذ إجراءاتٍ عاجلة لعودة الكهرباء وتدفق المساعدات إلى قطاع غزة بشكل فوري دون شرط أو قيد"، وجددت "دعوتها لتفعيل آليات المحاسبة الدولية على هذه الانتهاكات الخطيرة".