وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية أسقطت 337 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 10 مناطق

موسكو- (أ ب)

أعلن الجيش الروسي اليوم الثلاثاء أن الدفاعات الجوية أسقطت 337 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 10 مناطق روسية، فيما يبدو أنه أكبر هجوم أوكراني بطائرات الدرون على روسيا منذ ثلاثة أعوام.

ويأتي الهجوم في الوقت الذي من المقرر أن يلتقى فيه وفد أوكراني مع وزير الخارجية الأمريكي في المملكة العربية السعودية للتباحث بشأن إنهاء الحرب مع روسيا المستمرة منذ ثلاثة أعوام. ولم يرد تعليق فوري من المسؤولين الأوكرانيين على الهجوم.

وقد تم إسقاط معظم طائرات الدرون -126 طائرة- فوق منطقة كورسك عبر الحدود من أوكرانيا، التي تسيطر قوات كييف على أجزاء منها- كما تم إسقاط 91 طائرة فوق منطقة موسكو.