تدمير 337 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مختلف مناطق روسيا



وكالات

أعلنت الدفاع الروسية، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت في ساعات صباح اليوم الثلاثاء، 337 طائرة مسيرة معادية خلال تصديها لأكبر هجوم شنته أوكرانيا على الأراضي الروسية منذ بدء العملية الخاصة، بحسب روسيا اليوم.

يذكر أن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، أعلن أن الدفاعات الجوية أسقطت حتى الآن 65 طائرة مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة الروسية في هجوم شنته القوات الأوكرانية هذه الليلة.

وكتب سوبيانين في منشورات عبر "تليجرام" فجر اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي تتصدى لسلسلة هجمات مكثفة بدرونات معادية.

وأضاف أنه تم تسجيل سقوط حطام مسيرات في بعض المراكز السكنية بضواحي موسكو دون أن يتسبب ذلك في دمار أو إصابات، وفقا لروسيا اليوم.

وذكر أن سقف أحد المنازل في شارع دوموديدوفسكايا بجنوب العاصمة تعرض لأضرار طفيفة بعد سقوط حطام مسيرة تم اعتراضها.