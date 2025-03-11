مقاطعة كندية تُقرر فرض زيادة 25% على صادرات الكهرباء لأمريكا



وكالات

أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، أن المقاطعة ستفرض زيادة بنسبة 25% على أسعار الكهرباء المصدرة إلى ثلاث ولايات أمريكية ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية، وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا للحكومة، ستؤثر هذه الرسوم الإضافية على مبيعات الكهرباء لما يقرب من 1.5 مليون منزل وشركة في ولايات ميشيجان ومينيسوتا ونيويورك.

وبشكل إجمالي، قد تصل التكلفة إلى 400,000 دولار يوميا.

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد، أن قواعد السوق الجديدة تتطلب من بائعي الكهرباء الكنديين إضافة رسوم إضافية بقيمة 10 دولارات لكل ميغاواط/ساعة، أي ما يعادل ربع متوسط قيمة الكهرباء، إلى تكلفة الطاقة المباعة للولايات المتحدة.

وتتوقع حكومة المقاطعة أن "تدر هذه الرسوم إيرادات تتراوح بين 300 ألف دولار كندي (208 آلاف دولار أمريكي) و400 ألف دولار كندي (277 ألف دولار أمريكي) يوميا، مشيرة إلى أن العائدات "ستستخدم لدعم العمال والأسر والشركات في أونتاريو".

وقال فورد خلال مؤتمر صحفي في تورونتو: "لن أتردد في زيادة هذه الرسوم أكثر، وإذا صعّدت الولايات المتحدة، فلن أتردد في قطع الكهرباء بالكامل".

وأضاف: "صدقوني، لا أرغب في اتخاذ هذه الخطوة. أشعر بالأسف تجاه الشعب الأمريكي، الذي لم يكن مسؤولا عن هذه الحرب التجارية. المسؤول الوحيد هو الرئيس دونالد ترمب".

وأكد فورد أن "الرسوم الجديدة ستظل سارية المفعول رغم إعلان ترمب عن تأجيل إجراءات الحرب التجارية لمدة شهر"، معتبرا أن هذه "المهلة القصيرة لا تعني سوى مزيد من عدم اليقين".

كما تدرس مقاطعة كيبيك اتخاذ إجراءات مماثلة بشأن صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الرسوم الإضافية ردا على الرسوم الجمركية بنسبة 25% التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي على الواردات الكندية والمكسيكية إلى الولايات المتحدة.