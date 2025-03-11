أستراليا.. 120 ألف منزل لا تزال في الظلام بسبب الإعصار



وكالات

أعلنت السلطات الأسترالية، أن 120 ألف منزل في شرق البلاد لا تزال محرومة من التيار الكهربائي من جراء الإعصار ألفريد الذي تسبّب بانقطاعات واسعة في الكهرباء قبل يومين، وفقا لسكاي نيوز.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 310 آلاف منزل في جنوب شرق كوينزلاند وما لا يقل عن 16 ألف منزل في شمال شرق نيو ساوث ويلز الأحد بعد أن اجتاح ألفريد المنطقة.

وعلى الرّغم من أنّ الإعصار ألفريد تراجع مستواه إلى منخفض استوائي، إلا أنه جلب مع ذلك رياحا قوية إلى الساحل الشرقي لأستراليا، ما أدى إلى اقتلاع أشجار وسقوط خطوط كهرباء في جنوب شرق كوينزلاند وشمال شرق نيو ساوث ويلز.

ويوم السبت، ضربت العاصفة القوية ألفريد مناطق في الساحل الشرقي لأستراليا ترافقها أمطار ورياح يُخشى أن تتسبب بفيضانات بعد أن أدت إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 330 ألف منزل وشركة.

وتسبب الإعصار المداري ألفريد الذي تم تصنيفه الآن منخفضا جويا، باقتلاع أشجار وخطوط كهرباء وألحق أضارا بمبان.