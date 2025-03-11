ولي العهد يبحث مع خارجية أمريكا في جدة ملفات سوريا وغزة واليمن



وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الوزير ماركو روبيو التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة التي وصلها للمشاركة في المحادثات التي تستضيفها السعودية في شأن أوكرانيا.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن روبيو بحث مع ولي العهد السعودي سبل تعزيز حكومة مستقرة وخالية من الإرهاب في سوريا، وتهديدات الحوثيين للملاحة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية، أن بن سلمان وروبيو بحثا إعادة الإعمار في غزة، حيث أكد روبيو التزام الولايات المتحدة الراسخ بضرورة عدم لعب حماس أي دور في أي حل للوضع في غزة.

بدورها، أفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية، أن بن سلمان التقى روبيو واستعرض معه أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.

وحضر اللقاء، الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، الأميرة ريما بنت بندر سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ومستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان.

كما حضر من الجانب الأمريكي مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، والقائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة أليسون ديلورث.

وكان وزير الخارجية الأمريكي وصل إلى السعودية الاثنين لإجراء مباحثات تستضيفها المملكة في شأن أوكرانيا.