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إسرائيل تعلن قصف مقار عسكرية جنوبي سوريا

07:12 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

قصف إسرائيلي

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أنه قصف مقرات عسكرية ومواقع بها أسلحة جنوبي سوريا خلال الليل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف أيضا أجهزة رادار ومراقبة تستخدم في عمليات التقييم الاستخباراتي الجوي في المنطقة الجنوبية من البلاد.

ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع خسائر بشرية، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت عدة ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية لقوات نظام الأسد، في منطقة قطنا بالعاصمة دمشق.

وأحصى المرصد منذ مطلع عام 2025، 23 مرة استهدفت فيها إسرائيل الأراضي السورية، 21 منها جوية و2 برية ، وأسفرت الضربات عن إصابة وتدمير نحو 22 هدفا ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

ومنذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر من العام الماضي، شنت إسرائيل على سوريا غارات عدة دمرت خلالها معظم قدرات الجيش السوري.

كما تقدمت القوات الإسرائيلية عدة كيلومترات في المنطقة العازلة بين البلدين، واستقرت على جبل الشيخ المطل على دمشق.

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