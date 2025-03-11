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سقاط عشرات المسيرات الأوكرانية المتجهة إلى موسكو

05:55 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

مسيرات أوكرانية ارشيفية

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وكالات

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية أسقطت حتى الآن 65 طائرة مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة الروسية في هجوم شنته القوات الأوكرانية هذه الليلة.

وكتب سوبيانين في منشورات عبر "تليجرام" فجر اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي تتصدى لسلسلة هجمات مكثفة بدرونات معادية.

وأضاف أنه تم تسجيل سقوط حطام مسيرات في بعض المراكز السكنية بضواحي موسكو دون أن يتسبب ذلك في دمار أو إصابات، وفقا لروسيا اليوم.

وذكر أن سقف أحد المنازل في شارع دوموديدوفسكايا بجنوب العاصمة تعرض لأضرار طفيفة بعد سقوط حطام مسيرة تم اعتراضها.

وأعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي "روسافياتسيا" فرض قيود مؤقتة على استقبال وإقلاع الرحلات الجوية في مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي قرب موسكو، إضافة إلى مطارات في عدة مناطق روسية أخرى، منها مدينتا ياروسلافل ونيجني نوفغورود شرق موسكو، وذلك لضمان سلامة الطيران.

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