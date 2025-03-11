غارات إسرائيلية على ريف حمص بالقرب من الحدود السورية اللبنانية

وكالات

أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع غارات إسرائيلية على ريف حمص الغربي بالقرب من الحدود السورية اللبنانية، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق، توجيه ضربات عبر غارات وأنشطة عسكرية على الأرض لأهداف في سوريا.

وأوضح أنه سيواصل نشاطه الدفاعي لحماية إسرائيل ومواطنيها لإزالة أي تهديد، وفق زعمه.

وتعاني سوريا من إنعدام للأمن والاستقرار، إذ اندلعت اشتباكات أول أمس الخميس، في المنطقة الساحلية السورية عقب سلسلة من الهجمات والكمائن التي ألقي باللوم فيها على أنصار الرئيس السابق بشار الأسد المسلحين التي استهدفت قوات الحكومة الانتقالية.