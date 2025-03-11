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الرئيس الأوكراني: المحادثات مع أمريكا في جدة ستكون بناءة

04:19 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

فولوديمير زيلينسكي

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وكالات

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فجر اليوم الثلاثاء، أن المحادثات مع الولايات المتحدة في مدينة جدة ستكون بناءة.

وأشار إلى أن المحادثات مع أمريكا في جدة ستركز على الضمانات الأمنية، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وقدم زيلينسكي شكره للسعودية على الجهود التي تبذلها ودورها المحوري في المنطقة والعالم.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، الرئيس الأوكراني، إذ أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) الثلاثاء.

وعقد ولي العهد و الرئيس الأوكراني جلسة مباحثات رسمية، إذ جرى خلال الجلسة استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية.

وأكد ولي العهد السعودي حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام.

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