أول تعليق من السعودية على دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية



وكالات

رحبت السعودية، فجر اليوم الثلاثاء، بإعلان السلطات السورية أنها وقّعت اتفاقا لدمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، مشيدة بإجراءات دمشق لـ"صون السلم الأهلي" بالبلاد.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: إن المملكة ترحب بتوقيع الاتفاق الذي يقضي باندماج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية، وفقا لسكاي نيوز.

وأتى الموقف السعودي بعيد توقيع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية "قسد" مظلوم عبدي اتفاقا يقضي بدمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للأكراد في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية.

وفي البيان، جددت السعودية دعمها الكامل لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

والجمعة، أعلنت السعودية وقوفها الى جانب السلطات السورية في مواجهة ما أسمته مجموعات خارجة عن القانون، بعد اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في غرب البلاد.

وأسفرت أعمال العنف غير المسبوقة منذ إطاحة الأسد والتي استمرت نحو ثلاثة أيام عن مقتل أكثر من ألف مدني.