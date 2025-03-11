نائب أوروبي: ماكرون يعتقد أنه نابليون بونابرت ويقود العالم لحرب كبرى



وكالات

قال عضو البرلمان الأوروبي، السلوفاكي لوبوش بلاجا، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتخيل نفسه نابليون بونابرت ويقود العالم إلى حرب كبرى.

وفي تعليقه على تصريحات ماكرون حول الأسلحة النووية الفرنسية، والتي جاءت في خطابه إلى مواطنيه، قال بلاجا: "هذا هو أنقى أشكال البونابرتية في التاريخ، بكلماته يعمل ماكرون على تصعيد الحرب، إنه يتحدث وكأنه يعتبر نفسه نابليون بونابرت".

وأشار إلى أن "هناك خطرا حقيقيا لاندلاع حرب عالمية ثالثة"، وفقا لروسيا اليوم.

أضاف النائب الأوروبي أن ماكرون يريد أن يكون القوة الدافعة للتاريخ، ويستسلم لهذه العقدة البونابارتية، مذكرا بهزيمة نابليون بونابرت في روسيا.

وقال: "هذا بونابرت الكاريكاتوري الحالي، ماكرون هو مهزلة، والحديث عن الحرب والأسلحة النووية ليس حلا. هل يعتقد حقا أن العالم بحاجة إلى حرب نووية؟.. لدي ثلاثة أطفال صغار، ولا أريد مثل هذا التصعيد، ولا أريد استفزاز الروس".

وأشار النائب إلى أن "ماكرون داخل فرنسا لا يستطيع حتى الاعتماد على البرلمان في قراراته، كما أن القوى السياسية الرئيسية في فرنسا بعد الانتخابات هي، أولا، الكتلة اليسارية بزعامة جان لوك ميلونشون، ثم التجمع الوطني بزعامة لوبان، وهذا يعني أن كلا من الحزبين اليساري واليميني يعارضان مثل هذا التصعيد للصراع مع روسيا. وهو ليس لديه تفويض لمثل هذه الإجراءات".

وأكد أن "القادة الغربيين يعملون الآن عمدا على تأجيج الصراع، ولهذا السبب أرفض تماما ما يفعله ماكرون، كما أعارض بشكل قاطع ما تفعله رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.. الأسلحة ليست الحل بكل وضوح".

وتابع: "نحن بحاجة إلى الحوار مع روسيا، لأن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق".

ودعا ماكرون في وقت سابق، إلى بدء نقاش حول استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لحماية الاتحاد الأوروبي بأكمله، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة غيرت موقفها بشأن أوكرانيا ودورها القيادي في الناتو.

هذا واتهم زعيم حزب "انهضي يا فرنسا" نيكولا دوبون أينيان، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستغلال الحرب في أوكرانيا لجمع أموال الفرنسيين وصرف الانتباه عن مشاكل البلاد الداخلية.