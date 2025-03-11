دوي صفارات الإنذار وانفجارات في مختلف أنحاء أوكرانيا



وكالات

أظهرت بيانات الخارطة الالكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن صفارات الإنذار دوت في كييف وعدد من المناطق الأوكرانية.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في عدة مناطق، وفقا لروسيا اليوم.

وأطلقت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية في وقت متأخر من مساء الاثنين.

ودوت الصفارات في مقاطعات كييف وجيتومير وتشيرنيجوف وسومي وخاركوف وبولتافا وتشيركاسي وكيروفوجراد ودنيبروبتروفسك ونيكولاييف وأوديسا.

في الوقت ذاته، أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بوقوع انفجارات في مدينة بروفاري بمقاطعة كييف، وكذلك في مدينة أوديسا.

وأكدت السلطات المحلية في أوديسا اندلاع حريق في مستودع للوقود في المدينة في أعقاب الأنباء عن إنذار من الهجوم ووقوع انفجارات.