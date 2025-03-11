إعلان

مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية بولاية ميسيسيبي الأمريكية

02:12 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

تحطم طائرة مروحية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، إثر تحطم مروحية إسعاف تابعة للمركز الطبي بجامعة ميسيسيبي في ولاية ميسيسيبي الأمريكية.

ونقلت قناة CBS التلفزيونية، أن 3 أشخاص لقوا حتفهم بعد تحطم مروحية إسعاف بالقرب من طريق ناتشيز تريس في مقاطعة ماديسون، وفقا لروسيا اليوم.

وأشارت إلى تصريح متحدث باسم مكتب عمدة المقاطعة، بأن المروحية سقطت في منطقة غابات.

وأفاد متحدثون باسم المركز الطبي، أنه كان على متن المروحية موظفان فقط من المركز بالإضافة إلى الطيار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحطم طائرة مروحية تحطم طائرة مروحية أمريكية تحطم طائرة ولاية ميسيسيبي الأمريكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

ظاهرتان فلكيتان فريدتان في منتصف وآواخر شهر رمضان.. تعرف عليهما