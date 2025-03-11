مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية بولاية ميسيسيبي الأمريكية



وكالات

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، إثر تحطم مروحية إسعاف تابعة للمركز الطبي بجامعة ميسيسيبي في ولاية ميسيسيبي الأمريكية.

ونقلت قناة CBS التلفزيونية، أن 3 أشخاص لقوا حتفهم بعد تحطم مروحية إسعاف بالقرب من طريق ناتشيز تريس في مقاطعة ماديسون، وفقا لروسيا اليوم.

وأشارت إلى تصريح متحدث باسم مكتب عمدة المقاطعة، بأن المروحية سقطت في منطقة غابات.

وأفاد متحدثون باسم المركز الطبي، أنه كان على متن المروحية موظفان فقط من المركز بالإضافة إلى الطيار.