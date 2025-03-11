إيلون ماسك: الهجوم على موقع "إكس" نفذ من عناوين أوكرانية



وكالات

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن الهجوم السيبراني على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي استخدمت فيه عناوين بروتوكول الانترنت الأوكرانية.

قال ماسك: "نحن لا نعرف بالضبط ما حدث، ولكن تم شن هجوم سيبراني واسع النطاق لغرض إبطال أنظمة "إكس" من عناوين بروتوكول الانترنت من منطقة أوكرانيا"، وفقا لروسيا اليوم.

وكان ماسك قد أعلن في وقت سابق، عن تعرض موقع "أكس" لهجوم سيبراني كبير، ورجح وقوف مجموعات كبيرة منسقة من الأشخاص أو دولة وراءه.

وأسفر الهجوم عن تعطل عمل موقع "إكس" والتطبيق للهواتف الذكية ومشاكل مع الاتصال بالخادم.

يذكر أن ماسك قام بالاستحواذ على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في عام 2022 بنتيجة صفقة بقيمة 44 مليار دولار، وغير اسمه إلى "إكس".