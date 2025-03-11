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بالرصاص الطائش.. قتلى وجرحى خلال احتفالات اتفاق الحكومة السورية وقسد

01:48 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

الحكومة السورية - ارشيفية

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وكالات

سقط العشرات بين قتيل وجريح جراء إطلاق الرصاص في عموم المدن السورية بعد الاتفاق الذي أعلن بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" واحتفالات تعم كل المدن السورية.

قال الدكتور خالد حسين في مشفى منبج الوطني: "وصل إلى مشفى الوطني وعدد من المستشفى الخاصة 5 أشخاص فقدوا حياتهم وأصيب أكثر من 27 خرين جراء اطلاق الرصاص احتفالا بالتوصل لاتفاق بين قوات الحكومة السورية وقوات قسد"، وفقا لسكاي نيوز.

وفي محافظة الرقة تم تسجيل إصابة أكثر من 13 شخصا جراء الرصاص الطائش بينهم ثلاثة حالات حرجة.

في العاصمة دمشق وحمص وحلب وإدلب ودرعا خرج عشرات الآلاف من السوريين بمسيرات بالسيارات وتجمعوا في الساحات والميادين احتفالا بالاتفاق بين الحكومة وقسد ".

ووقع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مساء الاثنين، اتفاقا تضمن دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، وضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، ودعم الدولة السورية في مكافحتها لـ "فلول الأسد" وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها ،ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة.

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