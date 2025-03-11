إعلام عبري: نتنياهو سمح للوفد المتوجه إلى الدوحة بمناقشة مخطط ويتكوف فقط

وكالات

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سمح للوفد الإسرائيلي المتوجه إلى الدوحة بمناقشة مخطط المبعوث الأمريكي ويتكوف فقط.

وأضافت القناة أن حركة حماس مستعدة لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، لكنها تطالب بالتزام أمريكي بمواصلة المفاوضات للمرحلة الثانية.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين استياءهم من السلوك الأمريكي فيما يخص المفاوضات المباشرة مع حماس، مشيرين إلى أن نتنياهو لن يكون قادرًا على معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن إسرائيل لا تملك مجالًا كبيرًا للمناورة.

وأوضحت المصادر أن أي تفاهم يتوصل إليه ترامب مع حماس سيكون من الصعب على نتنياهو رفضه.

كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلت عن مصدر إسرائيلي أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ويتكوف، يقود الجهود الرئيسية للمحادثات المتعلقة بغزة، مع استمرار التنسيق الوثيق بينه وبين الفريق الإسرائيلي.

وأشار المصدر إلى أن الفريق الإسرائيلي يركز على تمديد المرحلة الأولى من إطلاق سراح المزيد من الأسرى مقابل استمرار وقف إطلاق النار المؤقت.