العفو الدولية: قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة دليل على الإبادة الجماعية

وكالات

قالت منظمة العفو الدولية إن قرار إسرائيل بقطع الكهرباء عن محطة تحلية المياه في غزة يشكل "دليلًا آخر على الإبادة الجماعية التي ترتكبها" في القطاع.

من جهته، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، أمس الأحد، عن إيقاف إمدادات الكهرباء إلى غزة بشكل فوري، مشيرًا إلى أنه وقع أمرًا بهذا الشأن، ونشر صورة له أثناء التوقيع على منصة "إكس".

وأكد كوهين أن هذا القرار يهدف إلى زيادة الضغط على حركة حماس.