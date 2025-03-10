وزير خارجية الكويت: خطة خليجية للمساعدات وفق احتياجات سوريا ولبنان

(د ب أ)

أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا اليوم الاثنين استمرار الدعم والمساعدات الكويتية لسوريا ولبنان، مشيراً إلى وجود خطة خليجية لتكون شاملة للمساعدات وفق احتياجاتهم التي" ستزودنا" بها السلطات السورية واللبنانية.

وجدد اليحيا تأكيده قرب تسمية قائم بالأعمال بسفارة الكويت في سوريا والسفير الكويتي في لبنان، نافياً تحديد أسماء معينة لشغل هذه المناصب حتى الآن.

وقال في تصريح صحفي على هامش حضوره ديوانية السفارة الإماراتية اليوم الإثنين "هناك مواضيع فنية ولوجستية وأمنية يجب التأكد من توافرها حيث إننا في طور الاستعدادات"، موضحاً أن الأوضاع في سوريا صعبة قليلاً حالياً متمنياً أن تستقر الأوضاع هناك بأسرع وقت.

وأضاف "السفارة الكويتية في سوريا تعمل بكادر إداري حالياً وليس لدينا مشكلة في ذلك، حيث تغطي أعمالها سفارة الكويت في بيروت، وعن قريب ستعمل سفارتنا في دمشق".