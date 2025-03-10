حماس: استهداف أمن السلطة لمقاومينا تصعيد خطير

وكالات

أدانت حركة المقاومة "حماس" استمرار استهداف أجهزة أمن السلطة لأبناء شعبها ومقاوميها، معتبرةً ذلك تصعيدًا خطيرًا وإمعانًا في سفك الدم الفلسطيني.

وأكدت الحركة أن الجريمة التي أسفرت عن استشهاد المطارد عبد الرحمن أبو منى برصاص أجهزة السلطة تبرز نهجها الدموي.

كما نعت الحركة الشهيد أبو منى، محذرةً من العواقب الوخيمة لاستمرار هذه الجرائم في المشهد الفلسطيني.

ودعت جميع فصائل العمل الوطني في الضفة الغربية إلى التدخل الفوري لوقف نزيف الدم الذي ترتكبه أجهزة السلطة.