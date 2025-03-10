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البيت الأبيض: ترامب يدعم محادثات مبعوثه الخاص مع حماس

11:03 م الإثنين 10 مارس 2025

دونالد ترامب

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وكالات

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفات، قولها يوم الاثنين إن الرئيس ترامب "يدعم تمامًا" المحادثات التي أجراها مبعوثه الخاص للأسرى، آدم بوهلر، مع حركة حماس.

من جهة أخرى، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلي أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ويتكوف، يقود الجهود الرئيسية للمحادثات المتعلقة بغزة، مع استمرار التنسيق الوثيق بينه وبين الفريق الإسرائيلي.

وأشار المصدر إلى أن الفريق الإسرائيلي يركز على تمديد المرحلة الأولى من إطلاق سراح المزيد من الأسرى مقابل استمرار وقف إطلاق النار المؤقت.

في سياق متصل، نقلت وكالة "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي أن ويتكوف أكد أنه لن يجتمع مع حماس ما لم تقدم تنازلات ملموسة، فيما أكدت إدارة ترامب لإسرائيل أن ويتكوف سيكون القناة الوحيدة للمفاوضات بشأن الأسرى.

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