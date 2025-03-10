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إعلام عبري: إسرائيل تركز على تمديد المرحلة الأولى لإطلاق سراح المزيد من الأسرى

10:16 م الإثنين 10 مارس 2025

السجون الإسرائيلية

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وكالات

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلي أن المبعوث الأمريكي، ويتكوف، يقود الجهود الرئيسية للمحادثات المتعلقة بغزة في الوقت الحالي، وأن التنسيق بينه وبين الفريق الإسرائيلي مستمر بشكل وثيق.

وأضاف المصدر أن الفريق الإسرائيلي يركز على تمديد المرحلة الأولى لإطلاق سراح المزيد من الأسرى مقابل استمرار وقف إطلاق النار المؤقت.

من جانبه، نقلت وكالة "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي أن ويتكوف أكد أنه لن يلتقي مع حماس إلا إذا قدمت تنازلات ملموسة.

وأكدت إدارة ترامب لإسرائيل أن ويتكوف سيكون القناة الوحيدة للمفاوضات بشأن الأسرى.

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