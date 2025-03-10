الحكومة السورية تبدأ في السيطرة على القواعد العسكرية والمعابر التابعة لقسد غدا

وكالات

أفادت وسائل إعلام سورية أنه ابتداءً من صباح غد، ستتولى الحكومة السورية مسؤولية السيطرة على المعابر الحدودية، السجون، المطارات، والقواعد العسكرية في المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

كانت الرئاسة السورية أعلنت عن توقيع اتفاق يضمن دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وذكرت الرئاسة أن الاتفاق تم بعد اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي.

ووفقًا للرئاسة، ينص الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية، كما يشدد على أن المجتمع الكردي جزء أصيل من الدولة وحقه في المواطنة والدستور مضمون.

ويتضمن الاتفاق أيضًا وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة.

ويتعهد الاتفاق بدعم الدولة في مكافحة فلول النظام المخلوع وكل ما يهدد أمنها ووحدتها.

ويشمل الاتفاق أيضًا رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية، ويؤكد على ضرورة العمل على تطبيق بنوده عبر لجان تنفيذية قبل نهاية العام الحالي.

وينص الاتفاق على ضمان عودة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وتأمين حمايتهم من قبل الدولة.