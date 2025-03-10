مسؤولان أوكرانيان: سنقترح وقفا محدودا لإطلاق النار خلال المحادثات مع أمريكا

(أ ب)

قال مسؤولان أوكرانيان بارزان اليوم الاثنين، إن من المقرر أن يلتقي وفد أوكراني مع وزير الخارجية الأمريكي في المملكة العربية السعودية لبحث موضوع إنهاء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات مع روسيا، حيث سيقترح وقف إطلاق النار يشمل البحر الأسود والضربات الصاروخية بعيدة المدى، إضافة إلى إطلاق سراح السجناء.

وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما عن اجتماع يوم غد الثلاثاء، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن الوفد الأوكراني مستعد للتوقيع خلال المحادثات على اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن حصولها على المعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا - وهي صفقة يحرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تأمينها.

وبحث المسؤولون إجراءات بناء الثقة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل قبل اجتماع فريق التفاوض الأوكراني مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في جدة.

وتحاول كييف إصلاح الضرر الذي وقع عندما تحولت زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في 28 فبراير إلى مشادة صاخبة في المكتب البيضاوي مع ترامب ونائبه جي دي فانس.

وأصبحت المساعدات العسكرية والاستخباراتية التي قدمتها الولايات المتحدة فيما مضى والتي ساعدت أوكرانيا في الحرب على المحك الآن، حيث أنها توقفت بشكل مؤقت مع ضغط واشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.

وهبطت طائرتا روبيو وزيلينسكي بفارق بضع ساعات اليوم الاثنين، في المملكة العربية السعودية، رغم أنه من غير المتوقع أن يلتقيا.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم الاثنين.

كما من المقرر أيضا أن يلتقي روبيو ولي العهد محمد بن سلمان.