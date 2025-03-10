إيلون ماسك يعلن تعرض منصة إكس لهجوم سيبراني ضخم

واشنطن- (أ ب )

بعد ساعات من سلسلة الأعطال التي تعرضت لها خدمة منصة التواصل الاجتماعي إكس مما أدى إلى حرمان آلاف المستخدمين منها، أعلن الملياردير إيلون ماسك مالك المنصة تعرضها لهجوم سيبراني ضخم.

وكتب ماسك في منشور "نتعرض لهجوم كل يوم، لكن هذا الهجوم تم باستخدام الكثير من الموارد.. إما أنه كانت وراء الهجوم مجموعة كبيرة منسقة أو دولة.. نحن نتعقبه".

بدأت الشكوى من انقطاع خدمة إكس في السادسة من صباح اليوم ثم تكررت في العاشرة حيث لم يتمكن أكثر من 40 ألف مستخدم من الوصول إلى المنصة، بحسب موقع تتبع الخدمة داونسيكتور دوت كوم.

وبدأ انقطاع متصل استمر ساعة على الأقل للخدمة ظهيرة اليوم، وكان الاضطراب الأشد من نصيب السواحل الأمريكية.

وبدا أن الاضطراب أشد بالنسبة للمستخدمين على السواحل.

وذكر موقع داونسيكتور دوت كوم إن 56% من المشكلة كانت من نصيب مستخدمي تطبيق منصة إكس، في حين كان 33% منها من نصيب مستخدمي موقع إكس على الإنترنت.

يذكر أن إكس تعرضت في مارس 2023 عندما كان اسمها تويتر لعطل كبير استمر نحو ساعة.