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الرئاسة السورية تعلن عن اتفاق مع "قسد" لدمج القوات وضمان وحدة البلاد

08:04 م الإثنين 10 مارس 2025

قوات سوريا الديمقراطية

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وكالات

أعلنت الرئاسة السورية توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية، في خطوة تؤكد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.

وأكدت الرئاسة أن الاتفاق ينص على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.

وشددت دمشق على أن الاتفاق يتضمن ضمان عودة جميع المهجرين إلى مناطقهم وتأمين الحماية لهم، كما ينص على دعم الدولة السورية في مكافحتها لما وصفته بـ"فلول الأسد" وكافة التهديدات التي تمس الأمن الوطني.

كما أكد البيان على رفض أي دعوات للتقسيم أو محاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري، في إشارة إلى التوترات السياسية والإثنية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.

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قسد قوات سوريا الديمقراطية سوريا الرئاسة السورية
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