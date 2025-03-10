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الجيش اللبناني: القوات الإسرائيلية أطلقت النار على جندي لبناني وخطفته

06:49 م الإثنين 10 مارس 2025

الجيش اللبناني

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بيروت- (د ب أ)

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار أمس الأحد على جندي لبناني وخطفه.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الإثنين إنه "بتاريخ 9 مارس الجاري، وبعدما فُقد الاتصال مع أحد عسكريي الجيش، ونتيجة المتابعة والتحقق، تبين أن عناصر من القوات الإسرائيلية المعادية أطلقوا النار عليه أثناء وجوده باللباس المدني في أطراف بلدة كفرشوبا عند الحدود الجنوبية، ما أدى إلى إصابته بجروح، ثم نقلوه إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف البيان "يأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة الاعتداءات المتكررة والمتزايدة من جانب العدو الإسرائيلي على المواطنين، وآخرها إطلاق النار على أحد العسكريين بتاريخ 9 مارس الجاري في بلدة كفركلا - مرجعيون ما أدى إلى استشهاده، بالتزامن مع استمرار انتهاكات العدو لسيادة لبنان وأمنه".

يذكر أنه كان تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد ستين يوماً من الأراضي اللبنانية.

ومددت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الحالي، ولم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق. ولا تزال قواتها متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان.

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الجيش اللبناني الاحتلال الإسرائيلي خطف جندي لبناني
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