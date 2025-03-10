الشرع: لن يفلت أحد من المحاسبة وسوريا منفتحة على التواصل

وكالات

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الأحداث الأخيرة في البلاد سيكون لها تأثير على المشهد السياسي والأمني، لكنه شدد على أن الحكومة ستعمل على إعادة ترميم الأوضاع قدر المستطاع.

وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، قال الشرع: "لن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب، حتى لو كان أقرب الناس إلينا"، في إشارة إلى التصعيد الأمني الذي شهدته سوريا خلال الأيام الماضية.

واتهم الشرع موالين للرئيس السابق بشار الأسد ودولة أجنبية بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت قوات الأمن، مؤكدًا أن هذه العمليات كانت السبب في تفجر العنف داخل البلاد.

وحول العلاقات الدولية، أوضح الرئيس السوري أنه لا يوجد حتى الآن أي اتصال مباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه أكد أن "سوريا تبقي بابها مفتوحًا للتواصل"، ما قد يفتح المجال أمام تحولات جديدة في السياسة الخارجية السورية خلال المرحلة المقبلة.