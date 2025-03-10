وزير الخارجية الأمريكي: على أوكرانيا توضيح نواياها لتحقيق السلام

وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن على أوكرانيا توضيح نواياها بشكل كامل للوصول إلى مرحلة يصبح فيها السلام ممكنًا، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ قرارات صعبة من جميع الأطراف.

وقال روبيو، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن ما يجب تحقيقه هو الشعور بأن "أوكرانيا مستعدة للقيام بأشياء صعبة تمامًا كما سيفعل الروس"، مضيفًا أن هناك تفاصيل إضافية لا تزال قيد العمل فيما يتعلق بصفقة المعادن مع أوكرانيا.

كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن أمله في أن يسير الاجتماع المرتقب مع المسؤولين الأوكرانيين يوم الثلاثاء بشكل إيجابي، مشددًا على ضرورة التوصل إلى تفاهمات تدعم استقرار المنطقة.